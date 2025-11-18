吉本興業は18日、中国・上海で予定していた「第11回上海コメディフェスティバル」での「よしもとコメディスペシャル」4公演を中止すると発表した。同社公式サイトで「弊社は、2025年11月20日（木）〜22日（土）に中国・上海で開催中の「第11回上海コメディフェスティバル」において、「よしもとコメディスペシャル」全4公演を予定していましたが、やむを得ない事情により、開催を中止することに致しましたのでお知らせします」