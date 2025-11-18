【北京共同】中国の四川航空は17日、四川省成都と北海道新千歳空港を結ぶ直行便を来年1月1日から3月28日までの期間、キャンセルしたと旅行会社各社に通知した。北京の旅行会社が18日明らかにした。中国メディアによると新型コロナウイルス流行で運航を停止し、来年1月に再開する方針だった。中止の理由を「会社の計画変更」としている。中国政府による日本渡航自粛の呼びかけを受けた対応かどうかには言及していない。発券済