メディコス・エンタテインメントが、ガンガールRPG『勝利の女神：NIKKE』より、「マスト」を1/7スケールにてフィギュア化、2026年8月に発売します。海に憧れを抱くニケ「マスト」が、八重歯がのぞく可愛らしい笑顔で待望の立体化です。メディコスオンラインショップでの購入特典として「ウィンク顔パーツ」が付属します。 メディコス・エンタテインメント『勝利の女神：NIKKE』「マスト」1/7スケールフィギュア 価