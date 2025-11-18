メディコス・エンタテインメントが、ガンガールRPG『勝利の女神：NIKKE』より、「マスト」を1/7スケールにてフィギュア化、2026年8月に発売します。

海に憧れを抱くニケ「マスト」が、八重歯がのぞく可愛らしい笑顔で待望の立体化です。

メディコスオンラインショップでの購入特典として「ウィンク顔パーツ」が付属します。

メディコス・エンタテインメント『勝利の女神：NIKKE』「マスト」1/7スケールフィギュア

価格：24,750円(税込)

発売月：2026年8月発売予定

予約受付期間：2025年11月17日(月)12:00 〜 2026年1月23日(金)21:00

販売場所：メディコス・エンタテインメント通販サイトMEDICOS ONLINE SHOP、全国のホビーショップ、量販店、Webショップ

※一部お取り扱いのない店舗、および予約受付のご対応を行っていない店舗もあります。

全世界累計4,500万ダウンロードを誇る『勝利の女神：NIKKE』より、「マスト」が1/7スケールでフィギュア化されます。

八重歯がのぞく可愛らしい笑顔と、豊満なボディを包む白い制服が忠実に立体化されています。

MEDICOS ONLINE SHOP限定特典「ウィンク顔パーツ」

メディコス・エンタテインメント通販サイト「MEDICOS ONLINE SHOP」での購入で、特典として「ウィンク顔パーツ」が付属します。

通常顔の笑顔とはまた違った、チャーミングな表情を楽しめます。

細部までこだわった造形と彩色

首元のドクロや漆黒のガーターベルト、両手に携えた武器「SMG フェロシャス」など、彩色はもちろん細部の造形にまでこだわって再現されています。

衣装は繊細なグラデーションにより、布地の透け感を演出。

背中側から眺めると、おなじみの魅力的な姿を堪能できる仕上がりです。

傍らには相棒の「モーガン」も造形されています。

赤い羽根と鮮やかな尾、そして嘴の先にも注目です。

「静」のポージングながらも、元気溢れるマストの「動」が表現された一体。

海への憧れを胸に、今日も笑顔で仲間を鼓舞する「マスト」の姿を、お手元で楽しめます☆

メディコス・エンタテインメント『勝利の女神：NIKKE』「マスト」1/7スケールフィギュアの紹介でした。

(C)SHIFT UP CORP.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 八重歯がのぞく可愛らしい笑顔で立体化！メディコス・エンタテインメント『勝利の女神：NIKKE』「マスト」1/7スケールフィギュア appeared first on Dtimes.