八重歯がのぞく可愛らしい笑顔で立体化！メディコス・エンタテインメント『勝利の女神：NIKKE』「マスト」1/7スケールフィギュア
メディコス・エンタテインメントが、ガンガールRPG『勝利の女神：NIKKE』より、「マスト」を1/7スケールにてフィギュア化、2026年8月に発売します。
海に憧れを抱くニケ「マスト」が、八重歯がのぞく可愛らしい笑顔で待望の立体化です。
メディコスオンラインショップでの購入特典として「ウィンク顔パーツ」が付属します。
メディコス・エンタテインメント『勝利の女神：NIKKE』「マスト」1/7スケールフィギュア
価格：24,750円(税込)
発売月：2026年8月発売予定
予約受付期間：2025年11月17日(月)12:00 〜 2026年1月23日(金)21:00
販売場所：メディコス・エンタテインメント通販サイトMEDICOS ONLINE SHOP、全国のホビーショップ、量販店、Webショップ
※一部お取り扱いのない店舗、および予約受付のご対応を行っていない店舗もあります。
全世界累計4,500万ダウンロードを誇る『勝利の女神：NIKKE』より、「マスト」が1/7スケールでフィギュア化されます。
八重歯がのぞく可愛らしい笑顔と、豊満なボディを包む白い制服が忠実に立体化されています。
MEDICOS ONLINE SHOP限定特典「ウィンク顔パーツ」
メディコス・エンタテインメント通販サイト「MEDICOS ONLINE SHOP」での購入で、特典として「ウィンク顔パーツ」が付属します。
通常顔の笑顔とはまた違った、チャーミングな表情を楽しめます。
細部までこだわった造形と彩色
首元のドクロや漆黒のガーターベルト、両手に携えた武器「SMG フェロシャス」など、彩色はもちろん細部の造形にまでこだわって再現されています。
衣装は繊細なグラデーションにより、布地の透け感を演出。
背中側から眺めると、おなじみの魅力的な姿を堪能できる仕上がりです。
傍らには相棒の「モーガン」も造形されています。
赤い羽根と鮮やかな尾、そして嘴の先にも注目です。
「静」のポージングながらも、元気溢れるマストの「動」が表現された一体。
海への憧れを胸に、今日も笑顔で仲間を鼓舞する「マスト」の姿を、お手元で楽しめます☆
メディコス・エンタテインメント『勝利の女神：NIKKE』「マスト」1/7スケールフィギュアの紹介でした。
(C)SHIFT UP CORP.
