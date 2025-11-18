2025年シーズンを終えた大谷翔平（31）。ワールドシリーズ（WS）前のインタビューで本人も言及したように、今年は「かなり特別な1年」だった。スポーツ紙記者が語る。【写真】特別な内装のスイートルームから声援を送る真美子さん。試合後、大谷翔平が満面の笑みでスイートルームに直行する様子も「4月には妻の真美子さん（28）が第一子となる娘を出産し、その際には産休制度を利用して欠場。その後も娘を病院に連れて行っている