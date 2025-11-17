ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 山本由伸の愛犬カルロスは強盗団を撃退した英雄犬「主人保護本能が強… 山本由伸 ペット 東スポWEB 山本由伸の愛犬カルロスは強盗団を撃退した英雄犬「主人保護本能が強い」 2025年11月17日 19時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 山本由伸の愛犬・カルロスの「勇ましさ」を米メディアが取り上げた 自宅に強盗団が侵入した際に激しく吠え、盗難被害を免れたことを紹介 韓国メディアも「警戒心と忠誠心、主人保護本能が強い」などと伝えている ◆山本由伸が愛犬・カルロスの写真や映像を公開 この投稿をInstagramで見る Yoshinobu Yamamoto / 山本由伸(@yoshinobu__yamamoto)がシェアした投稿 記事を読む おすすめ記事 後藤真希 「食事をノロノロ食べてる女子が嫌い」嫌いな女性像をぶっちゃけ「今カメラでも回ってるの？」 2025年11月5日 14時55分 ドジャース指揮官「個人的にはWBCに参加しないでほしい」と大谷らに本音 「特に投球は…」理由も語る 2025年11月14日 11時28分 侍ジャパン 逆転勝ちの井端監督「韓国のひと振りの怖さを感じた」「あれを見られて良かった」 2025年11月15日 22時14分 中丸雄一 「めちゃめちゃ速いですよ」“意外”なテクニシャンぶりを自賛 番組企画と舞台で習得 2025年11月12日 18時39分 【侍ジャパン】オリックス・曽谷龍平「うちのドームに似ている」 １５日の韓国初戦先発 東京Ｄは自身初登板 2025年11月13日 18時17分