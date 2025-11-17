17日午前、ラオス公式訪問に出発した天皇皇后両陛下の長女、愛子さまが経由地のタイ・バンコクに到着されました。17日午前11時すぎ、羽田空港を民間機で出発した愛子さまは日本時間の午後5時半すぎ、経由地のタイ・バンコクのスワンナプーム国際空港に到着されました。このあと乗り継いで、ラオスの首都ビエンチャンのワッタイ国際空港に日本時間の17日夜、到着される予定です。6日間にわたるラオス公式訪問は、日本との外交関係樹