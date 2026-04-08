国民の大半が熱望する「愛子天皇」を実現するカギは、誰も知らないとある若者が握っている。将来の「天皇家の婿」とは何者か？【前編を読む】「常陸宮家の養子」になる案が浮上の「旧宮家の男性たち」…皇族入りに意欲を見せるものも「天皇の夫」有力候補は早稲田大卒男系継承を維持しつつ、愛子さまが天皇になる―そんな二律背反を乗り越える「ウルトラC」が一つだけある。皇族となった旧宮家の男系男子が愛子さまと結婚し、愛子