「初めての園遊会へのご出席となった一昨年、そして昨年。少しずつ緊張されたご表情から自然なほほ笑みが目を引くようになりました。年を追うごとに愛子さまのご接遇ぶりが洗練されています。いまもご多忙のなか、招待者一人ひとりの経歴や業績、エピソードを熱心に確認されていると伺っています」宮内庁関係者がこう話すように、4月17日に今年の春の園遊会が開かれる。3度目となる皇室の毎春の恒例行事に臨まれる愛子さまの光る会