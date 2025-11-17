今夜以降、しし座流星群の活動が極大に。放射点が東の空に昇る、明日18日の未明ごろから観測できそうです。また今年は例年よりも活動がやや活発になるとの予想も。各地の天気や観察ポイントをまとめました。しし座流星群が極大に今夜以降、しし座流星群の活動が極大を迎えます。「しし座」の放射点が昇ってくるのは、明日18日に日付が変わる頃です。放射点が高くなる明日18日の未明から明け方が見頃となります。しし座流星群の例年