広島・竹原市で8日、酒気帯び状態の男が運転する軽自動車が逆走し、3台の車と衝突した。現場では居合わせた人は「酒の臭いがすぐわかる状態」と話していて、様子がおかしかったという。警察が呼気を検査したところ、基準値の約3倍のアルコールが検出された。男は飲酒運転を認め、現行犯逮捕された。逆走車が正面衝突「フラフラで意識もうろう」8日、広島・竹原市でカメラがとらえたのは、逆走車と衝突の瞬間だ。黒い車は事故の直前