悪質な違反への抑止力に「小学生の子どもを自転車の後ろに乗せたら罰金なんて……習い事の送り迎えもですが、熱を出したらどうやって病院に連れて行けばいいんですか……！」そう訴えるのは神奈川県横浜市に住む30代の女性。自宅に自家用車はなく、この春小学校2年生になる長女は今も自転車のチャイルドシートに乗せて移動している。こうした家庭は決して珍しくはない。だが、2026年4月1日から施行される改正道路交通法では、“青