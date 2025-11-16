「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）ロイヤルホープ、ダービー２着惜しかったなー！北村友一騎手がここでもダービージョッキーに！！…ＴＢＳの日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』にすっかりハマっている私です♡レースシーンでは毎回、拳を握りしめて応援。現実と重ねたり、いろんな思いが込み上げて、毎週大号泣してしまいます（泣）。普段競馬を見ない友人や仕事現場の方が、ドラマを見て「競馬って面白