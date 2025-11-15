東京・国立駅から富士山の方向に南西に伸びる場所にある富士見通り。そこを10分ほど歩いた場所に、昨年まで10階建てのマンション「グランドメゾン国立富士見通り」はあった。しかしいまは周囲を白いパーテーションで囲われ、なかをのぞいてみるとその建物は跡形もなく、ガランとした更地になっている。【写真】周囲を白いパーテーションで囲われ、ガランとした更地となった「積水10億円解体マンション」の跡地国立市の都市計画