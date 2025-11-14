サッカー日本代表の中村敬斗選手（25）に対して、SNSで複数回にわたりメッセージを送ってストーカー行為をした疑いで、自称・フリージャーナリストの女が逮捕されました。自称・フリージャーナリストの川野美由紀容疑者（65）は11月9日午後3時ごろから10日午前2時ごろまで、サッカー日本代表の中村敬斗選手に対しSNSで複数回メッセージを送り、つきまとい行為をしたストーカー規制法違反の疑いが持たれています。警察によりますと