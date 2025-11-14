ニューストップ > スポーツニュース > MLB 大谷翔平、3年連続4度目のMVP選出…4度目受賞は現役最多＆歴代単… 大谷翔平 MLBニュース FNNプライムオンライン MLB 大谷翔平、3年連続4度目のMVP選出…4度目受賞は現役最多＆歴代単独2位 2025年11月14日 9時24分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと MLBナショナルリーグの2025年最優秀選手が現地時間13日、発表された ドジャースの大谷翔平が、3年連続4度目のMVPに選出 4度のMVPは現役最多、歴代でも7度受賞のバリー・ボンズに次ぐ単独2位だ 記事を読む おすすめ記事 大谷翔平４度目ＭＶＰ…８シーズンで２度優勝＆新人王も「ＮＦＬ、ＮＢＡ、ＮＨＬ」でもない偉業 2025年11月14日 10時8分 大谷翔平が「レジェンダリー・モーメント賞」受賞！NLCS第4戦の3発＆10Kの伝説的二刀流が選出 2025年11月13日 9時25分 大谷翔平 シュワバーに1勝1敗！ナ最優秀野手は譲ったけど…3年連続シルバースラッガー賞 2025年11月8日 1時30分 大谷翔平、4度目の満票MVPは 敵軍記者が“出口調査”で本音「やっぱり別格だ」 2025年11月13日 16時57分 羽鳥慎一「大谷さん以外、MVPいないんじゃ」と予想 玉川徹氏「ずっと獲るんじゃ…敵はケガだけ」 2025年11月7日 11時26分