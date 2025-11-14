FIFAワールドカップ26欧州予選・グループIの第9節が13日に行われ、ノルウェー代表とエストニア代表が対戦した。ここまで6試合を消化したグループIで開幕から6連勝を飾り、全勝を維持して首位に立つノルウェー代表。2位のイタリア代表とは勝ち点差「3」となっているものの、得失点差ではノルウェー代表が大差をつけており、7大会ぶり通算4度目のワールドカップ出場が目前に迫っている。ホームでエストニア代表を迎え撃つ一戦に