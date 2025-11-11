１１日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、花田旅館の平太（生瀬勝久）とツル（池谷のぶえ）がファインプレーで、トキ（高石あかり）のピンチを救った。この日の「ばけばけ」は、ついにトキがヘブンの家の女中初日を迎える。両親や祖父にはヘブンの女中になることは秘密にし、花田旅館で働くことになったとウソをついたトキ。ヘブンの家に向かう途中、ウメ（野内まる）が待っており、花田旅館にトキを連れて行