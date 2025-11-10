ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > JR東日本のモバイルスイカ 決済枠上限を2万円から数十万円の規模へ Suica JR東日本 企業・ビジネスニュース 読売新聞オンライン JR東日本のモバイルスイカ 決済枠上限を2万円から数十万円の規模へ 2025年11月10日 21時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 2026年秋頃にモバイルスイカのアプリを刷新するJR東日本 QRコードなどを使う決済に対応させると発表していた 現在は上限額を2万円としている決済枠を数十万円規模とする方針を固めた 記事を読む おすすめ記事 【コーセーコスメポート】クリアターン イラストBOXマスクを購入＆応募でQUOカードPay最大10,000円分が合計10,000名様に抽選で当たるキャンペーンが開催 2025年11月4日 12時0分 累計投資金額100億円突破！「Pool」最大10万円プレゼント、初回投資キャンペーンを11月10日よりスタート 2025年11月10日 13時0分 ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１１５ドル高 ナスダックもプラス圏での推移 2025年10月30日 3時32分 『三河一色うなぎ』の消費拡大キャンペーンに参加 2025年11月5日 11時0分