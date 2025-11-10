モバイルスイカの画面読売新聞オンライン

JR東日本のモバイルスイカ 決済枠上限を2万円から数十万円の規模へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 2026年秋頃にモバイルスイカのアプリを刷新するJR東日本
  • QRコードなどを使う決済に対応させると発表していた
  • 現在は上限額を2万円としている決済枠を数十万円規模とする方針を固めた
