「トイレを借りただけで、追加料金がかかることがある？」定期券を持っていれば、改札の出入りは自由だと思っている方も多いかもしれません。しかし、実際には乗車しない入場はルール違反とみなされる可能性があります。 今回は、知らなかったでは済まされない鉄道ルールについて、具体例を交えながら分かりやすく解説します。 定期券は「乗るための切符」！ トイレ利用だけで改札に入ることがルー