松戸市の路上で殺人事件 殺害された男性は男と約1分間もみ合いになったか
2025年11月10日 11時2分

千葉県松戸市の路上で8日、46歳の男性が殺害された事件
容疑者とみられる男が男性と約1分間もみ合いになっていたことが分かった
この男と特徴のよく似た男が、暴行の現行犯で逮捕されている