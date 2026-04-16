消防によりますと、千葉県松戸市の上本郷小学校で午前11時前、「防犯用のスプレーを誤って噴射してしまい10人くらいがせきをしている」と119番通報がありました。これまでに児童など39人が喉の痛みなどの体調不良を訴え、18人が病院に搬送されたということです。いずれも軽症だということです。