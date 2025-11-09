【演技直後に流した涙】11月８日、大阪。GPシリーズ第４戦NHK杯のフリースケーティングで、今季限りでの現役引退を発表している樋口新葉（24歳／ノエビア）は、力の片鱗を見せていた。そのリカバリーは、さすが歴戦の猛者だった。11月８日、NHK杯フリーで演技する樋口新葉「昨日のショート（プログラム）と違って、地に足がついた感覚で滑ることができました。自分の最高のパフォーマンスができる状態ではない試合で、滑りきれた