◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節京都０―３横浜ＦＭ（９日・サンガＳ）横浜ＦＭが敵地で３位の京都に３―０で勝利し、今季初の３連勝で残留を決めた。勝てば残留が決まる横浜ＦＭと、引き分け以下で優勝の可能性が消滅する京都の一戦は、立ち上がりから両チームが激しい攻防を繰り広げる。横浜ＦＭは前半１６分にＦＷ谷村がゴール前で決定機を迎えたがシュートは左に外れる。直後には京都が連続でチャンスを迎えるが、Ｇ