侍ジャパンの巨人・岡本和真内野手を１０日の広島戦で４番起用することを８日、井端弘和監督が明かした。岡本は、強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５、１６日＝東京ドーム）に向けた宮崎合宿に合流。侍ジャパンは２３年のＷＢＣ以来だが、井端ジャパンでは初選出だ。合流初日の練習を終え、「緊張しましたし、疲れました。選んでもらったからには全力で頑張りたい」と力を込めた。フリー打撃