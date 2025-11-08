２０２２年１１月以来の日本代表・侍ジャパンに招集となった広島・森浦大輔投手（２７）が７日、宮崎合宿２日目でブルペン入り。１５、１６日に予定されている強化試合・韓国戦（東京ドーム）へ向け、２３球を投げた。今合宿で投手陣は、ＷＢＣルールに対応するべく、ＮＰＢ公式戦ではまだ採用されていない投球動作開始までに時間制限のある「ピッチクロック」と「ピッチコム」の通信機器を用いて、バッテリー間のサイン交換を