高齢化が進む日本において「介護」は大きな社会テーマの1つ。そこには介護離職、きょうだい間のトラブル、相続などさまざまな問題が横たわっているようです。例えば、親と介護の話、介護に関するお金の話をしたいのにスムーズに進まず困っている人は少なくないでしょう。なぜ親が介護の話を嫌がるのか、どうしたらお金の話を聞き出せるのでしょうか。実際に寄せられた相談内容とともに、介護アドバイザーの筆者が適切なアプローチ