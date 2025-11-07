7日の衆議院予算委員会で、高市早苗総理が答弁準備のために午前3時に公邸に“出勤”した理由を明かした。【映像】午前3時出勤の真相を語る高市総理立憲民主党の黒岩宇洋議員が「きのう夜9時ごろ、記者から『午前3時からの総理レクに向けて役所の職員は午前2時半に出勤する、これから、待機している』と聞いた。役所の職員だけでなく、警備や衛視の方々、聞くところによると約100人くらいが待機すると。省庁の職員の中には答弁