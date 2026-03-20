立憲民主党の参院議員・蓮舫氏が20日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、米国のドナルド・トランプ大統領と会談した高市早苗首相に“ダメ出し”した。 【写真】トランプ大統領に出迎えられた時に握手もしてますが… イタリアのメローニ首相がトランプ氏と会談した時と、今回の高市氏を比較した動画を掲載した投稿を引用。投稿では、まず握手したメローニ氏に対して、いきなりハグした高市氏を「なんかマ