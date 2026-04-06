6日、参議院予算委員会にて、立憲民主党の小西洋之議員が、緊迫化する中東情勢を巡り高市早苗総理の外交姿勢を厳しく追及した。【映像】高市総理に「生ぬるい」の瞬間（実際の様子）小西氏は、総理が「血税」で編成された予算の編成方針や国政運営を国会の場で堂々と説明することは「憲法上の責務」であるとした上で、「高市総理ほど、この責務を蔑ろにしている総理大臣はいない」と強い言葉で批判を展開した。質疑の焦点は