日本時間の６日早朝にＭＳＣＩの定期入れ替えが発表された。今回の見直しでは、荏原、ＪＸ金属、キオクシアホールディングス、西武ホールディングスが採用された。一方、明治ホールディングス、日清食品ホールディングス、ヤクルト本社が除外された。１１月２４日の終値で反映される。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS