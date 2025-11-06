◆全日本プロレス「北海道ダイナマイトシリーズ２０２５」（３日、北海道札幌・アパホテル＆リゾート札幌）観衆７２８全日本プロレスは３日、北海道札幌・アパホテル＆リゾート札幌で「北海道ダイナマイトシリーズ２０２５」を開催した。メインイベントの三冠ヘビー級選手権試合で王者・宮原健斗が２１分５８秒、シャットダウンスープレックスホールドで大森北斗を破り２度目の防衛に成功した。試合後、宮原はリング上でマイ