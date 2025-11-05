大橋祐紀と森下龍矢が所属するイングランド2部リーグのブラックバーン。4日に行われた第14節で平河悠が所属するブリストル・シティと対戦した。大橋と森下は揃って先発すると、前半アディショナルタイムに決勝点となるゴールを叩き出す。森下が右サイドを突破してペナルティエリア内に進入すると、低いクロスで大橋のゴールを演出した。大橋は試合序盤に頭部をカットして包帯を巻いていたが、チームに勝点3をもたらす価値ある得点