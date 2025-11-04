アバントグループは大幅高で３日続伸している。前週末１０月３１日の取引終了後、２６年６月期第１四半期（７～９月）の連結決算を発表した。売上高が７５億１５００万円（前年同期比１０．９％増）、営業利益が１３億４１００万円（同２２．８％増）、最終利益が８億５２００万円（同３８．５％増）となっており、大幅な増収増益を好感した買いが集まっている。連結会計向け自社パッケージソフトの開発・保守