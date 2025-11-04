ドジャース公式SNSがチャーター機内の映像を公開ドジャースは1日（日本時間2日）、ワールドシリーズ第7戦でブルージェイズを下し、2年連続となるワールドチャンピオンに輝いた。一夜明けた2日（同3日）、球団公式SNSはLAへ帰還するチャーター機内の映像を公開。大谷翔平投手の“粋な振る舞い”が話題を呼んだ。歓喜の余韻が残る機内。ナインはトロフィーを持ち、それぞれ座席で記念撮影に臨んだ。いざ大谷の番を迎えると、トロ