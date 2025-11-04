ドジャース公式SNSがチャーター機内の映像を公開

ドジャースは1日（日本時間2日）、ワールドシリーズ第7戦でブルージェイズを下し、2年連続となるワールドチャンピオンに輝いた。一夜明けた2日（同3日）、球団公式SNSはLAへ帰還するチャーター機内の映像を公開。大谷翔平投手の“粋な振る舞い”が話題を呼んだ。

歓喜の余韻が残る機内。ナインはトロフィーを持ち、それぞれ座席で記念撮影に臨んだ。いざ大谷の番を迎えると、トロフィーを手渡したのはタナー・スコット投手だった。

スコットは深々と丁寧にお辞儀。すると、大谷は「ありがとうございます」と日本語でお礼を言って、トロフィーを受け取った。スコットもカタコトで「ありがとうございます」と返答していた。

微笑ましい光景にファンも注目。「スコットちゃんとお辞儀して渡して、翔平もありがとうございますって、良いシーンだ」「スコットにありがとうございます言うてる（笑）」「タナスコさんがお辞儀しながら大谷さんに渡して『ありがとうございます』って言ってる」「フツーに日本語でありがとうございますって言うてる」と反応が寄せられた。

ドジャースは21世紀初のワールドシリーズ連覇を達成。3日（同4日）にロサンゼルス市内で優勝パレードを行う予定となっている。（Full-Count編集部）