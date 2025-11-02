いまや日本代表の頼れるエースFWになった上田綺世。27歳のストライカーは、クラブでも代表でも素晴らしい活躍を見せている。在籍3年目を迎えたオランダの名門フェイエノールトでは、11試合で13ゴールと大爆発。1年目は公式戦5得点、2年目は公式戦9得点だったが、大きく得点数を伸ばしている。また、代表戦でもパラグアイとブラジル相手に2試合連続ゴールを記録。特にサッカーの王国ブラジル相手に歴史的初勝利を飾った一戦では、値