接客する人が何気なく発してしまった言葉が、客の逆鱗に触れることもある。投稿を寄せた福島県の50代女性は、今から26年前に経験した飲食店での不快な出来事が忘れられない様子だ。当時27歳だった女性は、現在の夫と「市内の目立たない喫茶店みたいな」店を訪れた。地味な店構えながら、「ちょっとお高め」の価格設定だったという。その店で、2人は2500円のランチコースを注文した。（文：長田コウ）あまりの上から目線に「思い出