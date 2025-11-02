26年前、愛知・名古屋市西区で当時32歳の女性が殺害された事件で、警察は11月1日午後に容疑者の女を立ち会わせ、事件現場となったアパートで現場検証をしました。事件があった名古屋市西区のアパートでは11月1日午後4時ごろから警察が安福久美子容疑者（69）を立ち会わせて当時の状況を確認しました。安福容疑者は1999年11月、主婦の高羽奈美子さん（当時32）の首を刃物で複数回刺すなどして殺害した疑いが持たれています。安福容