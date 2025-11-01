¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¥ïー¥ë¥É¡×¤«¤é¡¢¤³¤ÎÅß¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)～2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆàs¡Ê¥Èー¥­¥çー¥Ð¥Ê¥Êー¥º¡Ë¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¤Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¥·¥§¥¤¥¯¡Ù¡£¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ë¥ã¥ó¥³¡È¤Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¡É¤¬¤Ò¤ó¤ä～¤ê¥·¥§¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆÅÐ¾ì¡ª¥Ð¥Ê¥Ê¡ß¥Á¥ç¥³¤ÎÂç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¡¢¿´¤â¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÅß¤Î¤Ò¤È