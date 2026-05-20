【セクハラ殺し】「おあいこですね」出張でツインを予約するセクハラ上司に女性部下がスカッとオーバーキル!!【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
セクハラ・パワハラなどのハラスメントに対して「昔なら普通のことだった」「騒ぎすぎ」という意見がある。本当にそうだろうか？また、された側が強く出ればどうだろう？「スカッとした」「千倍返しで最高」と声が届くなか「オーバーキルすぎ(やりすぎ)」という声も届く、伊東(@ito_44_3)さんの創作漫画「秘技・セクハラ殺し」紹介したい。
■「セクハラは撲滅すべき」という思いを込めて
「私としては『ザマァない』のつもりで描いた」と、正直な気持ちが制作のきっかけであると教えてくれた作者・伊東さん。本作「秘技・セクハラ殺し」は、5コマという少ないコマ数で展開していくセクハラ上司と部下の攻防の末、あまりのオーバーキルっぷりに読者の間でも「一体どちらが悪いのか？」という論争にまで発展した問題作である。
伊東さんは「人によってはオーバーキルだとも感じるようですね。『納品ミス云々は嘘で実は先方と結託しあって叱ってもらうつもりでは？』というコメントには、なるほどと思いました」と、寄せられた読者コメントに感心させられた、と裏話も教えてくれた。さらに「いずれにせよ、セクハラは撲滅すべきという考えは変わりません」と続け、たとえやりすぎだと思う人がいたとしても、制作についての後悔はないという強い思いを述べる。
「明日の出張だけどホテルの取り方間違えちゃって、シングル2つじゃなくて、ツインで予約されてて…」とニヤけ顔上司のセクハラに対し、冷静に取り返しのつかないいくつものやらかしやミスを突き付けていく部下のスカッと対応。1コマ目のニヤついた上司の顔がどんどんと青ざめていく様子には思わず「ザマァ」と言いたくなるのが素直な心情かも？気になる人はぜひ本作を読んでみてほしい。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
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