33歳女性中学教師、12年ぶりに再会した教え子に恋して悲劇。100万円を失う／恋愛人気記事BEST
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年5月11日 記事は取材時の状況）
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あなたは今まで「大恋愛」と呼べるような恋をしたことはありますか？ 自分の全てを投げうったとしても、少しも惜しくないというような相手と関係が持てるというのは幸運なことです。そんな幸運に巡り合うことができた女性教師のエピソードをお聞きしました。
◆教師生活12年目の音楽教師
大恋愛エピソードを披露してくれたのは里美さん（仮名・33歳）。女子短大の音楽専攻を卒業して、今年で教師生活12年目になる中学校の音楽教師です。里美さんが30歳の時に、かつての教え子だった春樹くん（仮名・22歳）と、とあるコンサート後の打ち上げで再会したことから彼女の恋愛は始まります。
春樹くんは、教師生活一年目の初めての生徒だったこともあり、とくに印象に残っていた生徒だそうです。
彼は中学生だった頃から音楽大学への入学を目指しており、とくに声楽に力を入れていました。そのため、よく放課後に歌の伴奏をしてあげていました。
「当時から音楽に熱い情熱を注いでいましたね。それに顔も可愛いというか、整っていて、クラスの女の子のファンもいたみたいです。本人は音楽のことしか頭になかったみたいですけどね」
◆新任の時に担当した生徒との奇跡の再会
「まあ、でも、楽しんでいる自分もいました。波長が合うっていうか、懐いてくれてたので、可愛いな〜、と。音楽好きっていう共通点があったからなのかもしれませんが……」
子犬みたいに里美さんに懐いていた春樹くん。その後、高校に入ってからも夢を諦めずに努力を続け、当時から志望していた音楽大学に入学しました。
里美さんと再会した時の彼は、大学生になって垢抜けして、声楽科に籍を置くイケメンテノールになっていました。
「春樹くんは天性の声を持っていましたし、たくさんの努力によって磨きがかかっていて、聞いてるだけで耳がくすぐったくなるような美声になっていました」
記念すべき教師一年目の生徒の目覚ましい成長に、得体の知れない魅力を感じてしまったそうです。
◆ソロリサイタルの伴奏を担当することに
里美さんは2年前に同僚だった教師の男性とお別れしフリーでした。奇しくも春樹くんも半年前に彼女とお別れをしたばかりだったそうです。再会の打ち上げの時に話が盛り上がり、春樹くんのソロリサイタルの伴奏をすることになった里美さん。
「彼が伴奏を探していると聞いた時、『じゃあ、わたしがやろっか？』って言ってみたら、とんとん拍子に決まっていきました。教師なんて毎日決まった時間に決まりきった授業をするだけですから何か楽しみを探していたというのもあります」
その後、週末を利用して二人はリサイタルに向けて練習に励む日々が始まりました。練習が長引いたり、ミーティングをする必要があったり、二人でいる時間は長くなるばかりです。そのうち、レッスンスタジオから近かった里美さんの部屋に春樹くんが泊まり込むようになります。
◆100万円以上の費用を里美さんが払う
「思ったよりも仲良くなってしまって、いつの間にか私の方が彼のことを好きになっていました」
気が付けば、リサイタルに必要な費用を出費していた里美さん。練習スタジオ費用、ホール使用費用、ポスター印刷費用、衣装費用などその額は100万円超にまで膨れ上がっていました。
春樹くんの弛（たゆ）まぬ努力と、里美さんの出費によって、リサイタルは大盛況となりました。なんとクラシック関連雑誌からも取材が舞い込み、業界でもちょっとした話題になったそうです。
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あなたは今まで「大恋愛」と呼べるような恋をしたことはありますか？ 自分の全てを投げうったとしても、少しも惜しくないというような相手と関係が持てるというのは幸運なことです。そんな幸運に巡り合うことができた女性教師のエピソードをお聞きしました。
大恋愛エピソードを披露してくれたのは里美さん（仮名・33歳）。女子短大の音楽専攻を卒業して、今年で教師生活12年目になる中学校の音楽教師です。里美さんが30歳の時に、かつての教え子だった春樹くん（仮名・22歳）と、とあるコンサート後の打ち上げで再会したことから彼女の恋愛は始まります。
春樹くんは、教師生活一年目の初めての生徒だったこともあり、とくに印象に残っていた生徒だそうです。
彼は中学生だった頃から音楽大学への入学を目指しており、とくに声楽に力を入れていました。そのため、よく放課後に歌の伴奏をしてあげていました。
「当時から音楽に熱い情熱を注いでいましたね。それに顔も可愛いというか、整っていて、クラスの女の子のファンもいたみたいです。本人は音楽のことしか頭になかったみたいですけどね」
◆新任の時に担当した生徒との奇跡の再会
「まあ、でも、楽しんでいる自分もいました。波長が合うっていうか、懐いてくれてたので、可愛いな〜、と。音楽好きっていう共通点があったからなのかもしれませんが……」
子犬みたいに里美さんに懐いていた春樹くん。その後、高校に入ってからも夢を諦めずに努力を続け、当時から志望していた音楽大学に入学しました。
里美さんと再会した時の彼は、大学生になって垢抜けして、声楽科に籍を置くイケメンテノールになっていました。
「春樹くんは天性の声を持っていましたし、たくさんの努力によって磨きがかかっていて、聞いてるだけで耳がくすぐったくなるような美声になっていました」
記念すべき教師一年目の生徒の目覚ましい成長に、得体の知れない魅力を感じてしまったそうです。
◆ソロリサイタルの伴奏を担当することに
里美さんは2年前に同僚だった教師の男性とお別れしフリーでした。奇しくも春樹くんも半年前に彼女とお別れをしたばかりだったそうです。再会の打ち上げの時に話が盛り上がり、春樹くんのソロリサイタルの伴奏をすることになった里美さん。
「彼が伴奏を探していると聞いた時、『じゃあ、わたしがやろっか？』って言ってみたら、とんとん拍子に決まっていきました。教師なんて毎日決まった時間に決まりきった授業をするだけですから何か楽しみを探していたというのもあります」
その後、週末を利用して二人はリサイタルに向けて練習に励む日々が始まりました。練習が長引いたり、ミーティングをする必要があったり、二人でいる時間は長くなるばかりです。そのうち、レッスンスタジオから近かった里美さんの部屋に春樹くんが泊まり込むようになります。
◆100万円以上の費用を里美さんが払う
「思ったよりも仲良くなってしまって、いつの間にか私の方が彼のことを好きになっていました」
気が付けば、リサイタルに必要な費用を出費していた里美さん。練習スタジオ費用、ホール使用費用、ポスター印刷費用、衣装費用などその額は100万円超にまで膨れ上がっていました。
春樹くんの弛（たゆ）まぬ努力と、里美さんの出費によって、リサイタルは大盛況となりました。なんとクラシック関連雑誌からも取材が舞い込み、業界でもちょっとした話題になったそうです。