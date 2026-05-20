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YouTubeチャンネル「SHO【Traveler】」が「【全旅館が消滅】巨大廃墟だらけ…山奥に眠る温泉街の末路がヤバすぎた」を公開した。広島県福山市にかつて存在した「本郷温泉」の歴史と廃墟の現状、そしてその地で静かに始まっている再生の動きを伝えている。



SHOは、現在巨大な廃墟だけが残る本郷温泉のルーツを探る。その始まりは温泉ではなく銅山であり、1914年に鉱山から出る水にラジウムが含まれていることが判明したのが契機だったと説明。戦後の1950年代から表田幸一氏らによって温泉街の整備が進み、最初にできた「大谷荘」の廃墟を探索したSHOは「本当に時間が止まったみたいな」とその静謐な光景に息をのんだ。「胡楼別館」や「魚清別館」など、かつて12軒もの旅館が立ち並んでいた痕跡が今も山奥に生々しく残されている。



1960年代には団体旅行客で栄えた本郷温泉だが、1970年代に入ると衰退の道を辿る。SHOは、その理由を細い山道による交通アクセスの悪さや、山間部特有の建物の維持管理の難しさにあったと指摘する。さらに、オイルショックによる旅行客の減少も追い打ちをかけた。「派手に消えていった温泉街というわけではなくて、本当に長い時間をかけながらゆっくりと少しずつ衰退していって」と語り、2016年に最後の旅館「末吉旅館」が閉館して全ての宿が消滅するまでの過程を丁寧に解説した。



動画の終盤、SHOは全ての旅館がなくなったこの場所に、今年新しく誕生した宿「Still Point」を訪れる。オーナーの佐藤壮生氏は、アートマネジメントの経験を活かし、廃墟や空き家に新しい視点を与える活動を行ってきた。「動いていても自分の中に静かな場所があるといいよね」という思いから、土地の記憶を受け継ぎつつ新たな宿を開業した経緯が語られた。SHOは「寂しくなってしまった場所に、命を吹き返すような取り組み」と表現し、廃墟となった温泉街がただ終わるのではなく、新たな形で再生していく姿を提示して締めくくった。