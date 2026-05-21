可愛いのみーーーーーっけ！！【ダイソー】持ち物の目印になる♡「サンリオグッズ」

【ダイソー】から、サンリオキャラクターズの可愛いグッズが登場しました。今回は、名前づけに便利なネームシールと、バッグの目印になりそうなキーホルダーを紹介します。毎日使う持ち物に取り入れたくなりそうな「サンリオグッズ」をチェックしてみましょう。

貼るだけで可愛さアップ！

「洗濯タグ用ネームシール（サンリオキャラクターズ）」 \110（税込）

サンリオキャラクターズデザインの、洗濯タグ用名前シール。子どもの持ち物をわかりやすくしたいときに重宝するアイテムです。キャラクターごとに色味やデザインが違っていて、貼るだけで持ち物が一気に可愛くなりそう。洗濯タグに貼って使える仕様なので、保育園や学校グッズの名前づけでも活躍の予感。

可愛いキーホルダーを目印代わりに

「反射キーホルダー マイメロ」 \110（税込）

マイメロディデザインの反射キーホルダー。ピンクカラーで、マイメロの世界観らしい可愛さがあります。バッグやランドセルにつけるだけで目印になりそうで「自分の持ち物どれだっけ？」を防いでくれるかも。実用アイテムなのにしっかり可愛い反射キーホルダーは、ハローキティバージョンも販売されています。どちらもゲットして、それぞれ違うカバンにつけておくのもアリ。

可愛いさも実用性も兼ね備えたダイソーのサンリオグッズ、気になった人はぜひチェックしてみてください。

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writer：Aoi.S