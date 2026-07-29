最新のライフスタイルニュース

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決断理由は「なんとなく」人生を変えたかったアラサーが踏み出した一歩／思いつき無職生活（1）
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「このまま寝たらお腹冷えるな」毛布を取りにいこうとしたらネコが乗ってきて
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過保護な猫との生活に、娘の猫化が止まらない！「人間は私だけ？」
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娘は誰とも会話していない？ 不自然な学校での様子を話す担任は、さらに余計なことを／家族全員でいじめと戦うということ。（3）
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「夜も土日も働けるでしょ？」「努力が足りない」同僚の無神経な言葉に妻は自分を責め…／無職の夫に捨てられました（12）
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すれ違う女性の顔に点数をつける彼。気分が良くないことだと伝えると、逆ギレ！？／モラハラ彼氏と別れたい（17）
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MERCURYDUO×ハリー・ポッターの特別コレクション♡魔法界を纏う限定アイテム登場
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車に傷をつけた？石を持っていたよその子を疑うママ友／犯人は私だけが知っている(3)
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ひとり暮らしなのに、度々感じる誰かの気配。どうやらこの家は…／解剖、幽霊、密室（2）
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猫が寝る定位置は妻のそば。納得がいかない夫は、自分が寝る場所を変えてみると
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「2リットルの下剤を全部飲むの！？」人生初の内視鏡検査は大変！／痔だと思ったら大腸がんステージ4でした（3）
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「一言じゃ言い表せないが…」強面男性がファンシーな人気キャラを生み出せたのはなぜ？／ファンシー革命3（7）
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明日が最期かもしれない。弟を突然亡くした私が「死」の準備をする理由
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「嫌だっていったのに…」妊娠が発覚した12歳娘。重い口を開いたら…／娘が12歳で妊娠しました1（9）
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自分に合った食生活は？ 「我慢はしない」けど「体重は落ちていく」食事内容を模索してみた
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ワンオペ育児で限界を迎えた日に出会った「特別な」ママ友／ママ友トライアングル（16）
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「あなたと一緒に子どもを作りたい」夫の実家でアルバムを見て抱いた気持ち／子どもが欲しいかわかりません（17）
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妻「ちょっと子ども見ててくれる？」夫「ちょっと立て込んでる」ってスマホ見てるだけでしょ!? 家事育児にノータッチで上から目線の夫を見過ごせなくなった理由
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