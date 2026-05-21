1品でも“楽”したいッ！！【業務スーパー】忙しい時の救世主♡「冷凍食品」

お弁当を作るのが面倒、ご飯を作る時間がないという時にぴったりなのが【業務スーパー】の「冷凍食品」です。今回は、簡単調理ですぐに食べられる便利な商品をピックアップ。毎日のご飯作りをちょっとでもラクしたいという人は、ぜひ参考にしてみてください。

アレンジもおすすめ！

業務スーパーマニアの@arimama_chanさんが「簡単に作れるので忙しい日でも助かります」と大絶賛するのが、こちらの「ちくわの磯辺揚げ」です。衣がついた状態で冷凍されているので、レンジで温めるか油で揚げるだけで食べられるのが魅力。油で揚げると「サクっとした食感」になり、より美味しく食べられるそうです。そのままおかずにするのはもちろん「うどんのトッピング」などにも最適です。

これは優秀！ もっと早く欲しかった

豆腐の水切りをして粉をつけてと、一から作ると意外と手間がかかる揚げ出し豆腐ですが、業務スーパーで販売されている冷凍商品の「揚げ出し豆腐」を使えば、「揚げるだけで簡単」に揚げ出し豆腐が食べられます。豆腐にまぶされているのは「おから粉」なので、片栗粉をまぶすよりもヘルシーに食べられそう。だしはついていないので、めんつゆや醤油など自分好みの味付けで楽しめます。

お弁当にも使える！

おかずにもお弁当にもおつまみにも使える冷凍食品をお探しなら、こちらの「和風 しそ香る鶏むね春巻」がおすすめです。公式サイトによると餡は、「細かく刻んだ鶏むね肉とたまねぎ」。しそが入っているので、揚げ物ですが重くなりすぎず爽やかに食べられそうです。油で揚げるだけでOKなので、冷凍庫にストックしておくとあと1品ほしいときに重宝しそうです。

リピート必至の最強おかず

@racco_clubさんが「常にストックしている」というのがこちらの「肉厚 極旨とんかつ」です。国内のグループ工場で製造した業務スーパーのオリジナル商品。自家製の生パン粉を使用したとんかつは、油で揚げるだけで食べられる手軽さながら「外はサクサク、中はふっくらジューシー」とクオリティ高め。ソースをかけて食べたり、卵でとじてカツ丼にしたりといろいろな食べ方ができそうです。

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※こちらの記事では@arimama_chan様、@racco_club様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A