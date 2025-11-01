Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤«¤é¸ÂÄê¡Ö¤Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¥·¥§¥¤¥¯¡×ÅÐ¾ì¡ª¤«¤ï¤¤¤µ¡ß¤ª¤¤¤·¤µ¤ËÌ´Ãæ♡
¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¥ïー¥ë¥É¡×¤«¤é¡¢¤³¤ÎÅß¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)～2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆàs¡Ê¥Èー¥¥çー¥Ð¥Ê¥Êー¥º¡Ë¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¤Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¥·¥§¥¤¥¯¡Ù¡£¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ë¥ã¥ó¥³¡È¤Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¡É¤¬¤Ò¤ó¤ä～¤ê¥·¥§¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆÅÐ¾ì¡ª¥Ð¥Ê¥Ê¡ß¥Á¥ç¥³¤ÎÂç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¡¢¿´¤â¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÅß¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤«¤Õ¤«¡ß¤Ò¤ó¤ä¤ê♡¡È¤Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¡É¤¬º£Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¥·¥§¥¤¥¯
ºòÇ¯Âç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¤Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¥·¥§¥¤¥¯¡×¤¬¡¢º£Ç¯¤â¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª
¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¥Á¥ç¥³¡ßÇ»¸ü¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÀäÌ¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥Ó¥¿ー¤Ç¡¢¤Ç¤â¤É¤³¤«´Å¤¤--¤½¤ó¤Ê¡È¤Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¡É¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È¡¢¤Û¤Ã¤È¿´¤¬²¹¤Þ¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤â¤Î¥«¥Õ¥§¡×É½»²Æ»¤Ë¥ªー¥×¥ó¢ö¤è¤³¤ß¤¾¤æ¤ê¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ë
¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ÆSDGs¡ª¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¡×»ÈÍÑ
¡Ö¤Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¥·¥§¥¤¥¯¡×¤Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Éー¥ë¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëSDGs³èÆ°¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¤ò66¡ó»ÈÍÑ(À¸´¹»»)¡£
Î®ÄÌ¤Î²áÄø¤ÇÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¡¢¿·¤¿¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ë¼Î¤Æ¤Á¤ã¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×--¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÃÏµå¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¡ÈSDGs¤ÊÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡É¡£
³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥Õー¥É¥í¥¹ºï¸º¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥·¥§¥¤¥¯¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Åìµþ±Ø¸ÂÄê¡ªÅß¤À¤±¤Î¤È¤í¤±¤ë¤´Ë«Èþ¥É¥ê¥ó¥¯
ÈÎÇä¾ì½ê¤ÏJRÅìµþ±Ø°ìÈÖ³¹¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆàs¡Ê¥Èー¥¥çー¥Ð¥Ê¥Êー¥º¡Ë¡×¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï9:00～21:00¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï450±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
´¨¤¤Æü¤Î¤ª¤Ç¤«¤±µ¢¤ê¤ä¡¢¿·´´ÀþÁ°¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥³¡£»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿¡Ö¤Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¥·¥§¥¤¥¯¡×¤Ç¡¢Åß¤ÎÅìµþ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¢ö
Åß¸ÂÄê¤Î¡È¤Ö¤Ë¤ã¤ó¤³»þ´Ö¡É¤Ç¡¢¿´¤Þ¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¯
¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¤Ö¤Ë¤ã¤ó¤³¥·¥§¥¤¥¯¡×¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì£¤ï¤¤¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìÇÕ¡£´Å¤¯¤Æ¥Ó¥¿ー¤Ê¥Á¥ç¥³¤È¤ä¤µ¤·¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤¬¡¢¤Û¤Ã¤È¤¹¤ëÅß¤Î¤´Ë«Èþ»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¥Ð¥Ê¥Ê¡É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÃÏµå¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤ÁªÂò¤ò¡£¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¡È»×¤¤¤ä¤ê¤Î¥·¥§¥¤¥¯¡É¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡