３１日、高市首相（左）と握手を交わす習近平主席。（慶州＝新華社記者／丁林）【新華社慶州10月31日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は31日、第32回アジア太平洋経済協力会議（APEC）非公式首脳会議出席のため訪れた韓国の慶州で、求めに応じて日本の高市早苗首相と会談した。習主席は、中国と日本は一衣帯水の重要な隣国であり、両国関係を長期的に健全かつ安定的に発展させることは、両国人民と国際社会の普遍的