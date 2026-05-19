2人組YouTuber「マリンパッパ~MARINPAPPA~」のMANAMIさんは5月18日、自身のInstagramを更新。夫との仲むつまじい前撮りショットを公開しました。【写真】ラブラブなMANAMI＆夫「素敵ときめいた！」MANAMIさんは「前撮りは @nuts__wardrobe さんでお願いしました夜の雰囲気で撮ってもらいたくて街灯の光とか、静かな夜の空気感とか少しエモい感じが理想で…黒ドレスも夜の街並みに合うように選んで、大人っぽい雰囲気にし