流産したときの悲しみは、男性にはなかなかか理解してもらえないことも……。今回は、流産をきっかけに離婚を決意した人のエピソードをご紹介します。「怖っ（笑）」「流産し、日帰り手術することになりました。当日、夫は仕事を休む気はまったくなく、一人で病院へと向かいました。結婚後、なかなか子どもができず、初めての妊娠。それなのに流産なんて……悲しくて涙が止まりませんでした。麻酔から目が覚めたとき、もう赤ちゃん